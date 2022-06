6 exemplos de união perfeita entre cozinha e sala de jantar

Quem ama a combinação de peças modernas com elementos naturais, certamente vai sonhar com esta cozinha que tem a sala de jantar como uma extensão direta no espaço com cenário natural ao redor.

A delicadeza do branco nas linhas retas do gabinete alongado com estilo minimalista, tem no piso o contraste perfeito para que o ambiente ganhe personalidade. Ao fundo, este contraste é marcado no uso reverso dos elementos, onde, desta vez, a mesa é feita de madeira maciça e a presença de tons claros está no piso e parede. O resultado, sem dúvidas, é um cenário de sonhos.