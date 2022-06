10 lindas pias de cozinha

Nesta cozinha em estilo clássico, o gabinete da pia, assim como as demais bancadas, são em laca acetinada branca. O tampo em granito claro se harmoniza com as portas e gavetas com relevos e com o piso claro. Por sua vez, o revestimento em porcelanato imita papel de parede. Já sobre a pia, uma cortina branca suaviza a entrada da luz natural, enquanto a iluminação planejada nas sancas de gesso do teto preenche o ambiente. Um lustre de cristal dá o toque final na decoração requintada.