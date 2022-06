10 mesas de jantar de vidro para arrasar!

Com uma junção de elementos decorativos em estilos delicados e marcados por um design mais geométrico por conta das linhas precisas, esta sala de jantar proporciona uma estética bela e cheia de personalidade. A mesa de jantar em vidro tem sua base confeccionada em madeira e com um desenho particular em tiras. Unida ao lustre produzido em cobre, a mesa chama a atenção no ambiente com seu design marcante e particular.