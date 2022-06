10 ideias de madeira para banheiros

Combinar é amar. Sim, tudo o que a gente busca combinar no ambiente, é uma forma de amar ainda mais aquele espaço, aqueles objetos, aquela ideia. Complementar é mágica. E quando pensamos na decoração de um espaço, nada melhor do que combinar as peças dos ambientes para que tudo fique perfeitamente bonito. E essa é uma ideia que serve em qualquer cômodo. Seja os quartos que fazem jogos da cabeceira da cama com quadros na mesma cor, na sala que tem a mesa de centro perfeitamente com o painel da TV, ou nos banheiros que combinam os armários e a pia com uma harmonia perfeita. Sim, harmonia é fundamental para o lar.

E quando falamos em harmonia, nada melhor do que colocar o banheiro como espaço imprescindível para que a harmonia esteja em todos os lados. Afinal, não há espaço mais íntimo no lar. Escolher com cuidado cada peça que irá compor o cômodo merece uma atenção especial quanto às possibilidades de combinar tudo em um vibração singular, ficando o espaço perfeito para relaxar. Por isso, chamaremos a sua atenção para os conjuntos para a decoração deste ambiente tão essencial para a nossa vida. Afinal, quantas vezes você, relaxando no banho, teve ideias especiais, chegou a conclusões definitivas ou simplesmente cantou para esquecer o estresse da rotina? É, sem dúvidas um espaço querido quando cuidado com carinho e atenção.

Por isso, nós da homify, trouxemos dez ideias simples, mas excelentes para que o seu banheiro ganhe em beleza e harmonia com a combinação de conjuntos perfeitos feitos em madeira natural e que conciliam os melhores predicados que o ambiente possa ter.

Venha conosco e junte-se nas inspirações que fazem dos nossos profissionais os melhores do mundo. Aproveite!