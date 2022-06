É numa rua calma de Balham, um bairro situado ao sul de Londres, que uma nova casa surgiu para trazer uma vitalidade excepcional ao bairro. Trata-se de uma residência extremamente contemporânea que contrasta com as demais casas ao redor que caracterizam o bairro tradicional. E foi por conta disso que a apelidamos de a nova casa do bairro!

O impressionante projeto foi executado pela Etc Urban, que se destaca pelo seu estilo moderno inconfundível, influenciado pelo estética e conceito da Bauhaus, a famosa escola alemã de arquitetura e design vanguardista da década de 20. No terreno onde foi implementado o projeto agora ergue-se um fantástico exemplo contemporâneo e moderno de residência, onde havia antes um bangalô antigo dos anos 70 que foi reformulado e ampliado.

Então vamos conhecer este fantástico projeto de reforma e nos apaixonarmos pela nova casa do bairro!