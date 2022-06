Como decorar uma sala pequena

Nesta sala de estar em estilo mediterrâneo, o que se sobressai é o uso de estruturas vazadas que permitem à vista dar um respiro . Assim, a poltrona azul arredondada, a gaiola decorativa e até as molduras vazias têm um efeito lúdico contra a parede azul turquesa. A banqueta em madeira faz as vezes de mesinha lateral e também diminui o volume no espaço. O sofá branco com almofadas em tons neutros e fortes, assim como a luminária de piso branca e o tapete claro ajudam a dar leveza ao ambiente. O piso com formas geométricas ornamenta a sala e o teto com vigas à mostra tem o mesmo efeito das estruturas vazadas.