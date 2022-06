11 sofás gigantes para sonhar!

Até mesmo para a equipe do homify é difícil se concentrar em nossos livros de ideias quando temos estas imagens tão perfeitas de modelos de sofá e projetos incríveis que deixam qualquer um com vontade de correr aproveitar umas férias numa casa de praia como esta. Com um bom gosto estarrecedor, esta sala de estar ampla transpira conforto e aconchego.

Os materiais naturais protagonizam no espaço, como o muro de argila feito em taipa de pilão, o piso em madeira de demolição e todos esses móveis e elementos rústicos e nostálgicos com clima de fazenda. Mas este sofá é o show principal, com uma aparência fabulosa. A cor branca aplicada em seu tecido faz com que seja um sofá de destaque interessante na atmosfera. E ainda por cima remete ao conforto e tranquilidade com muitas almofadas macias. Amamos este ambiente e este sofá! Projeto: Vida de Vila. Fotografia: Evelyn Muller.