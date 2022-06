10 Dicas para ter um jardim pequeno!

Ter um jardim pode ser um grande aliado para trazer harmonia e resgatar o equilíbrio original com a natureza dentro da sua casa, o contato com as plantas restaura energia do ambiente e diversifica a decoração. Hoje em dia, muitas pessoas vivem em espaços pequenos como apartamentos, no entanto, é possível otimizar seu espaço e ainda faze-lo parecer maior quando os espaços são divididos e organizados corretamente.

As opções são extensas e permitem com que você desenvolva sua originalidade tanto na escolhas das plantas quanto nos elementos decorativos. As combinações variam de flores às plantas energizadoras, folhagens exóticas e ervas comestíveis. Para jardins pockets, o ideal é ser prático, ou seja, ter um jardim que não requeira uma manutenção complexa.

Além das sugestões, trazemos dicas e pequenos truques de como cuidar de certas espécies e quais plantas são ideais para cada tipo de ambiente e clima.