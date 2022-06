Lindos modelos de Kit berço!

O kit berço é um componente importante do quarto do bebê. Ele tem a finalidade de proteger o bebê das grades do berço, é fofo e aconchegante, e além disso eles definem a decoração do berço de forma delicada e lúdica, amparando o bebê e protegendo com todo conforto e aconchego. Normalmente esse item acompanha a decoração com os acessórios do quarto.

Este kit, geralmente é composto por 2 protetores laterais para o berço, 1 protetor para a cabeceira do berço, 1 jogo de lençóis (um superior e um inferior com elástico) e 1 fronha. Podem ainda fazer parte: 1 rolinho, 1 edredom, 1 trocador e 1 mosquiteiro.

Com diferentes tecidos que variam entre os mais refinados, com detalhes delicados e nobres, ou também com tecidos coloridos com estampas divertidas, com bordados ou patchwork. Todas as cores são bem vindas, mas o que sempre desperta o olhar é as opções de tom rosa para meninas, ou azul para os meninos, mas isso não impede também seja possível trazer alegria e ousar todas as cores e mistura de estilos.

Esse acessório merece atenção e carinho na hora de escolher, enquanto se planeja o quarto do bebê. É possível encontrar muitos modelos com as mais variadas estampas e cores, com bordados, temas divertidos e fofos. Além da possibilidade de criar um kit berço diferenciado, algo customizado, que permita criar uma decoração linda e mágica, feita exclusivamente para o seu filho.

Neste artigo você verá lindos exemplos de kit berço para te inspirar a decorar o quartinho do seu bebê!