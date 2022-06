10 mesinhas redondas e práticas para decorar!

Começaremos então com um projeto icônico projetado para a Mostra Casa Cor MG. Este espaço genial por profissionais experientes é um verdadeiro exemplo de modernidade e excelência. Neste canto especial composto com tons quentes contrapostos com o revestimento em textura azul, as poltronas delicadas recebem a companhia de um modelo de mesa de canto encantador. Composta em madeira com pés curvados, o design desta mesa de canto permite o agrupamento de diferentes tamanhos para a composição de uma espaço único. Projeto: Mariana Borges e Thaysa Godoy. Fotografia: Henrique Queiroga.