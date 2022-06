10 ótimas ideias para jardins pequenos

Aqui temos mais um exemplo de como é possível aproveitar espaços reduzidos para introduzir um pouco de verde em nossa vida. Assim como no exemplo anterior, este singelo projeto se aproveita do espaço da varanda para povoá-la de pequenos vasos com plantas e flores. Trabalhando essencialmente com as cores escuras – presente nos vasos e no conjunto de mesa e cadeiras – este projeto vem de encontro a todos aqueles que ainda ficam em dúvida sobre como criar um pequeno jardim dentro de apartamentos, lofts ou estúdios.