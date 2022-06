10 tendências de mesas redondas

Branca e nem por isso básica. Uma mesa de jantar redonda e branca pode parecer simples, mas na realidade é a certeza de não errar. As cadeiras podem ter um desenho diferente ou até mesmo convencional. No exemplo desse projeto, do escritório Helô Marques Associados, de São Paulo, o lustre protagoniza no ambiente. Repare que ele destoa do ambiente monocromático e empresta seu colorido para contrastar no ambiente. A mesa com base central dá liberdade para as pernas enquanto é servida uma boa refeição.