6 ideias sensacionais para decorar halls de entrada pequenos

A ideia de um local campestre, longe da cidade grande, sempre traz consigo uma sensação de calma e tranquilidade. Assim, parece-nos uma grande ideia transmitir esses sentimentos em nossa casa através da decoração do hall.

Neste luminoso projeto da Equipe Cerámicas, encontramos detalhes encantadores que, sem ser numerosos ou chamativos, trazem um sentimento de harmonia e paz ao ambiente. A textura do piso, combinada com a clareza das paredes e com a entrada de luz natural, desenha uma aura especial no local.

A opção pelo mobiliário vintage trouxe uma sensação nostálgica. E, juntamente com as flores e plantas, transformou este hall no cenário perfeito. Seja bem-vindo a esta casa que promete uma experiência inesquecível.