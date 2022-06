Casa acessível traz 7 boas ideias para o lar de idosos e cadeirantes

Você já parou para pensar na dificuldade de um idoso, cadeirante ou pessoa com deficiência para se locomover pela casa, passar pelo vão das portas, vencer desníveis e acessar equipamentos simples como a pia do banheiro? Em uma casa convencional, pessoas com mobilidade reduzida, temporária ou definitiva, enfrentam grandes dificuldades para fazer estas atividades. É sinal de que o design de muitas moradas foi projetado sem considerar as necessidade de um enorme grupo da população.

Hoje mostramos uma feliz exceção à essa regra. Viajamos à Alemanha, para apresentar uma casa que tem o foco na acessibilidade e na segurança. Localizada na cidade de Geisa, esta residência foi totalmente equipada e adaptada para o seu morador, um cadeirante, de modo a proporcionar-lhe maior acessibilidade, conforto e segurança. O projeto é de autoria de Mihm Thermohaus.

Curioso para desvendar todos os ângulos e detalhes de uma casa completamente adaptada para atender as necessidades especiais de seu morador? Então confira a seguir mais imagens e informações sobre esta casa que traz ótimas soluções para as pessoas com mobilidade reduzida.