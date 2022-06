10 ideias de decoração para organizar um apartamento pequeno

Quanto aos brinquedos espalhados, podemos ver que o projeto solucionou o problema com uma estante com caixas, que se encaixam perfeitamente nos nichos. A altura do móvel respeita o tamanho da criança. Pronto, o filho agora tem os brinquedos por perto e o ambiente pode estar sempre com a aparência de ordem e organização. Além do armário para os brinquedos, uma estante de madeira, feita exclusivamente para o projeto, garante a organização dos livros e objetos pessoais da família, que organizados podem até fica à mostra como parte da decoração.