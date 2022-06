Simples, mas lindo, apê de 70 m² tem decoração onde cabe tudo

Se você acompanha nossos artigos regularmente, sabe que não existe espaço pequeno ou ruim, o que existe são espaços mal aproveitados. Aqui não é diferente, a sala é pequena, mas como está integrada à sala de estar parece mais ampla do que é. Além disto, o mobiliário compacto e adaptado ao ambiente, com destaque para o conjunto do painel de madeira e para o rack de madeira, feitos exclusivamente para o projeto, agregam conforto e funcionalidade ao ambiente. O tapete macio garante a sensação de aconchego.

Se sua sala também é pequena e você tem dificuldades de incrementar as qualidades do ambiente, então leia este artigo com dicas incríveis para decorar salas pequenas.