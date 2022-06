10 camas divertidas para crianças

Se você, enquanto criança, pudesse fazer um pedido para a vida toda, qual seria? Entre todas as respostas para este dilema infantil, não crescer poderia ser uma ótima opção. Esta é uma resposta que faz muito sentido, principalmente, quando você já se tornou um adulto com muitas responsabilidades e sente saudade da leveza dos tempos infantis. Isso porque o universo infantil é incrível. Quando se é criança, todos os sonhos são mais vivos, todas as histórias são mais interessantes e todos os heróis são o máximo. É no período infantil da vida onde passamos as tardes jogando futebol ou vídeo-game, brincando de jogos de tabuleiro ou de brinquedos eletrônicos com os amigos e onde a diversão é uma garantia constante, mesmo que as opções para os brinquedos no lar não sejam muitos.

E sobre a vida infantil, um local merece ser o mais especial e seguro do mundo: o lar. Sentir-se feliz no lar contribui para uma rotina mais saudável para a criança e resulta em um apego maior com o lar, mantendo proximidade com os pais e reforçando o laço familiar de confiança. No entanto, em meio a tanta vontade de liberdade divertida o tempo todo, ter um quarto perfeito para a criança se divertir é um ponto que merece muito carinho na decoração do lar. E para começar a falar da decoração de quartos infantis, começaremos falando neste artigo sobre um item importantíssimo: cama para criança.

Estimular o conforto, as brincadeiras e a vontade da criança se divertir dentro do próprio quarto, é algo valioso para a infância. E para contribuir com estas situações, trouxemos neste Livro de Ideias, 10 opções de camas para que seu filho ou filha nunca tenham vontade de crescer e, assim, possam aproveitar ao máximo o tempo no lar. São ideias cheias de criatividades em projetos desenvolvidos pelos profissionais homify ao redor do mundo. Aproveite estas sugestões e comece a pensar hoje mesmo nas novidades que o quarto do seu filho merece!