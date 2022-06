Casinha de 80 m² simples e agradável vai te encantar

Outro ponto de vista desta casa permite observar o resto do salão principal, onde a sala de estar confortável, decorado por uma caixa colorida e branco lâmpadas. Separada por uma parede logo atrás da sala de jantar, temos um olhar cozinha moderna na parte de trás da sala. Com tons claros e neutros, cozinha e área social são unificados através do uso de branco e continuidade do teto de madeira. A altura máxima situa-se neste espaço, enquanto que a inclinação é dirigida para a área da cozinha.