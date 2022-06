Tá tranquilo, tá favorável: 7 barcos com decoração luxuosa

CRN SPA - YACHT YOUR WAY-

A empresa italiana CRN SPA – Yacht your way, localizada em Ancona/Itália – arrasa no designer dos barcos. Por exemplo, neste convés com dois ambientes, assim foi criado duas áreas distintas: a parte de trás – uma sala de estar com sofá de três lugares + três poltronas. O que proporciona reunir amigos e confraternizar com conforto e usufruir de um delicioso almoço confortável.

O décor no estilo mediterrâneo tomou conta do convés com peças estampadas e móveis na tonalidade branca.