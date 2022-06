Cozinhas planejadas com lustres perfeitos!

A inspiração nos leva longe. Com ela, somos mais caprichosos com o lar. É com a inspiração que toda uma ideia maravilhosa começa e vai longe, chegando a resultados maravilhosos. Decorar é sempre trabalhar com a inspiração ao lado, ajudando a chegar em ideias que somam ambientes únicos. E quando falamos em inspiração, capricho e resultados maravilhosos e associamos estas ideias a uma cozinha planejada, vemos o quanto os projetos que começam simples, ficam incrivelmente únicos. Não importa a sua preferência por estilo da composição na decoração da cozinha. Seja moderno, escandinavo, minimalista ou rústico.

E pensando em todos estes caprichos que nos levam além do comum na decoração de um ambiente, chegamos ao ponto de falar sobre um objeto que pode transformar um espaço. Hoje falaremos de modelos de cozinhas planejadas que utilizam modelos de lustres para embelezar ainda mais o ambiente. São opções modernas que utilizam cores, em modelos cromados e em formatos geométricos possíveis. Tudo isso trabalhando com funcionalidade e modernidade no ambiente que sempre fica mais incrível quando as cores são trabalhadas com inteligências e direcionamento correto.

Falar sobre a decoração utilizando lustres é um assunto que sempre terá o seu espaço. Sabemos que a inspiração deve ser uma sensação recorrente na cozinha, afinal, planejar todo um ambiente direcionado para nos proporcionar horas de prazer em meio às delícias que aromatizam o ambiente com o cheiro especial de temperos regando conversas sempre prazerosas com amigos ou familiares, merece sempre uma atenção mais do que especial.

Por isso, se você também é um apaixonado por cozinhas planejadas, assim como nós, vai amar estas dez sugestões de decorações que ganharam um toque especial com a utilização de lustres no ambiente. Temos certeza que estas dicas irão iluminar a sua criatividade para ter um ambiente maravilhoso. Vamos nessa!