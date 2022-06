Top 10: criados-mudos para quartos

O criado-mudo é super importante no quarto e pode ser um móvel charmoso ou somente funcional, claro que tudo depende dependendo do estilo do quarto. É importante que esse móvel traga praticidade e ao mesmo tempo ele “converse”com a cabeceira, podendo ser do mesmo material, ou de uma cor neutra ou contrastante, ganhando destaque no ambiente. Além da cor e do material, pense o que vai ser disposto na lateral da sua cama: abajur, livros, caixinhas, vasos de planta, etc… Vale tudo pra deixar esse cantinho de apoio sempre bonito e organizado do seu jeito.

São muitas formas, tamanhos, texturas disponíveis no mercado, sendo possível ter a liberdade de optar por uma peça que satisfaça a sua necessidade e que tenha seu estilo e personalidade. Você pode escolher entre ousar na decoração com modelos de design mais arrojados e cores fortes e chamativas, que animam e dão uma cara moderna ao cômodo, ou se preferir não querer arriscar muito, utilizar modelos mais clássicos com formato padrão e que embelezam e trazem simplicidade para o ambiente.

Vale tudo para decorar com charme e delicadeza o seu cômodo preferido.

Este artigo está recheado de boas opções de criado-mudo para você se inspirar!