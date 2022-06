10 salas de jantar modernas

Esta sala de jantar tem acesso à cozinha e, por isso, conta com bancada e banquetas com estrutura em metal na parede revestida com granito. Os tons neutros aparecem também no piso, nas paredes brancas e nos estofados claros das cadeiras quadradas que acompanham a mesa com tampo de vidro verde e estrutura em metal pintada de vermelho. Um quadro com cores fortes na parede do fundo, sobre um pequeno aparador de madeira, combina com a mesa moderna. A iluminação planejada cobre toda a extensão da mesa.