Casa vazia ficou linda depois da reforma e quebra-quebra

Com 220 m² essa residência é ampla e espaçosa, portanto não deixou os arquitetos quebrando a cabeça para otimizar o espaço. Porém, mesmo a área não sendo um problema, as paredes que separavam os ambientes acabavam tornando a casa pouco maleável e com um aspecto bastante tradicional. Os acabamentos por sua vez se encontravam ultrapassados, e para deixar o lar com um aspecto mais contemporâneo os arquitetos propuseram grandes mudanças!