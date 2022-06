11 ambientes com tijolinho à vista para fazer igual em casa

Quem pensa que o quarto de casal não combina com a rusticidade do tijolinho à vista, precisa rever seus conceitos. Esse ambiente pode ficar adorável com a dose certa de materiais naturais, cores e texturas.

Na imagem acima, o quarto do casal em estilo tropical aposta na textura e no calor do tijolinho combinados com as cores puras e vivas das esquadrias da janela e da mesinha de canto, sem falar do colorido romântico das almofadas. O resultado é um ambiente alegre e cheio de graça, com simplicidade que oxigena todo o espaço, cheio de personalidade.