9 jardins verticais para casas pequenas e grandes

Jardins verticais externos podem ser ainda mais encantadores se são utilizados no seu projeto materiais especiais, bonitos e inovadores como o bambu. No jardim vertical da imagem acima, os nichos com plantas se destacam do fundo branco do muro e proporcionam uma delicadeza que só valoriza o jardim. Fácil de cuidar, o jardim vertical em bambu favorece o cultivo de pequenas plantas e folhagens, o que não impede que se opte por ervas aromáticas e até flores. Ele pode ser estendido por todo o muro do jardim sem sobrecarregar o espaço.