Arquitetura sustentável e grandes volumes

Desta vez, o nosso homify 360º é sobre um projeto arquitetônico espetacular. A casa de hoje está localizada na Cidade do México e foi desenhada por profissionais mexicanos da Architecture Group. Esta magnífica casa é caracterizada por volumes bem abertos para o jardim e terraço. Aliás, este projeto possui um design encantador que nos permite apreciar a verdadeira essência da arquitetura contemporânea. A criatividade de mescla com o profissionalismo e com a liberdade de design. Além disso, esta casa que você está prestes a conhecer é uma propriedade completamente sustentável. Todo o seu processo de construção foi muito rápido e nada complicado. Pode-se dizer que este é um dos poucos projetos que teve o seu desenho inicial utilizado até o fim sem qualquer alteração! Não perca a oportunidade de ver mais!