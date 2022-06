Uma reforma incrível transformou essa casa por dentro e por fora

Agora o pátio lateral é um ambiente coberto integrado aos ambientes interiores e funciona para abrigar a nova circulação vertical da casa. Graças a sua incorporação, foi possível criar um pé direito triplo e conectar visualmente os três pavimentos, além de garantir um espaço de circulação amplo, iluminado e ventilado. Os acabamentos são contemporâneos, simples e elegantes.

As aberturas do pátio para as áreas sociais não possuem batentes ou caixilhos, dando um aspecto original e moderno ao ambiente, assim como a escada leve que combina uma estrutura metálica a patamares em madeira.