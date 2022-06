Paraíso em meio à natureza!

Viva o verde! Já imaginou como seria viver em meio à natureza, entre as árvores e longe da rotina da vida e do caos das regiões urbanizadas?! Este é o sonho de muitos! E este projeto simplesmente materializou exatamente o que estamos falando. Esta casa, é muito mais do que mais uma propriedade em nossa revista, esta é uma casa com alma que exala conforto e requinte de uma forma contemporânea em meio à bela paisagem que a cerca.

O projeto foi assinado pelos profissionais da Martial Arquitetura que com toda certeza merecem ser parabenizados por este belíssimo trabalho. Quer ver mais detalhes desta propriedade super arborizada?!