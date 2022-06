Decorar um apartamento vazio é mais fácil do que parece. Veja como este ficou lindo!

Já sabemos que reformar uma casa completamente ou apenas alguns ambientes é um projeto que trás benefício a diversos aspectos de nossas vidas, e a longo prazo representa um investimento, pois tem ótimo custo benefício.

Hoje no homify, os profissionais do LCB Studio nos mostrarão que uma remodelação de sucesso tem de ter conceito e estilo claros desde o início de seu projeto no papel até os últimos detalhes decorativos. Mostraremos o projeto de um apartamento, onde por cada cômodo que passe se surpreenderá com transformações inéditas, tendo um novo piso como principal protagonista.