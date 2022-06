Decorando salas de estar pequenas

Todos nós gostaríamos de ter uma ampla sala de estar, onde podemos acomodar móveis de diversos tamanhos, obras de arte, aparelhos multimídia, e onde também podemos realizar encontros com nossos amigos e relaxar com a família no final do dia. Porém, com a cada vez mais recorrente vida em apartamentos, nossa sala de estar muitas vezes não passa de alguns metros quadrados que exige um amplo planejamento para acomodar tudo aquilo que nos é necessário no dia a dia. Mesmo assim, uma sala de estar pequena, mas muito bem desenhada, pode ser tão estilosa quanto um grande cômodo. O passo mais importante para que isso ocorra é saber unir a funcionalidade com a decoração, sem deixar o espaço coberto de coisas que, muitas vezes, nem utilizamos. Cada peça colocada precisa ser calculada cuidadosamente, desde o sofá até o mais pequenos dos objetos decorativos. Com todo esse planejamento, é possível fazer com que a sua sala de estar tenha o clima que você desejar, não importa qual seja a quantidade de metros quadrados disponível.

Neste novo Livro de Idéias, nós mostraremos a vocês alguns exemplos selecionados por nossa equipe, bem como novidades do mercado quando se trata de móveis compactos que unem design e funcionalidade, perfeitos para salas de estar pequenas. Esperamos que vocês se inspirem, caso estejam em busca de soluções para esse cômodo tão especial em todas as casas!