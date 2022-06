Papéis de parede coloridos para quartos!

Neste quarto de casal estilo mais clássico, o contraste do mobiliário em tons de verde se destacam e harmonizam com tom leve e delicado de toda decoração. O papel de parede de textura vintage e cores suaves, tem as cores branco e azul em foco, e foi aplicado em todas as paredes desse quarto, com a função de equilibrar a decoração, balanceando com as cores mais fortes do mobiliário, valorizando a luz natural que entra no cômodo, deixando o espaço mais acolhedor e iluminado.