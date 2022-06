A casa angular

Esta é a última imagem do projeto e a partir desta podemos visualizar a escada e a fachada posterior que foi quase completamente revestida com vidro. Esta é a área exterior, onde se encontra o grande jardim de estilo bem minimalista. Ao invés de gramado, este espaço ganhou um visual tradicional japonês com muita madeira. Apenas uma árvores de família foi escolhida para preencher o espaço.

Apesar deste visual simples, este espaço aberto possibilita uma atmosfera agradável e suave durante os meses de calor. Adoramos cada detalhes esta casa tão inovadora! E você?!

Quer ler mais sobre projetos de casas na Ásia?!

Clique aqui: https://www.homify.com.br/livros_de_ideias/67845/e…