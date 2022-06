Camas infantis: divertidas e inusitadas

A cama infantil escolhida para compor este ambiente é um móvel clássico e com design tradicional. O quarto segue uma decoração feminina e cheia de detalhes de princesa. Delicado e cheio de alegorias românticas, o mobiliário funciona muito bem com o papel de parede e com a paleta cromática que se dispõe no espaço. A cabeceira da cama em matelassê rosa faz um jogo direto com os outros detalhes na mesma cor.