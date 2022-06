Inspiração gaúcha: qualidade de vida do campo com muito requinte!

Que nosso mundo é urbano e a maior parte da população mundial vive em cidades, não é nenhuma novidade. A novidade é que existe cada vez mais pessoas querendo fazer o movimento contrário, ou seja, voltar a viver no campo e resgatar o estilo de vida rural e o contato direto com a natureza e com os animais. Não, o mundo não voltará a ser rural, como fora há décadas e séculos atrás. O que acontece é que com as tecnologias e a infraestrutura disponíveis, viver no campo deixou de significar isolamento da sociedade e dificuldade de acessar bens e serviços. Hoje é possível desfrutar da atmosfera bucólica e dos prazeres do campo, sem necessariamente se sentir isolado do mundo. Portanto, ter uma casa no campo para onde se possa levar a família e amigos para desfrutar momentos de lazer e descontração é não só sinônimo de bem-estar e conforto, como sinônimo de qualidade de vida. A homify apresenta hoje o projeto de uma casa de fazenda, de autoria de Idalia Daudt Arquitetura e Design de Interiores e situada em Montenegro, interior do Rio Grande do Sul, que exibe uma materialidade rústica e elegante, composta de paredes de tijolinhos à vista, telhados cerâmicos e varandas, além de ambientes acolhedores e charmosos, que todavia, priorizam o conforto e a funcionalidade.

Convidamos você a apreciar os detalhes e mais imagens deste projeto rústico e imponente, que permite aos moradores desfrutar da atmosfera e da qualidade de vida do campo com toda a comodidade e requinte de uma casa urbana.