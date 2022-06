Uma casa de campo rústica e moderna!

Um dos espaços mais atrativos e agradáveis desta casa de lazer compacta é o espaço da varanda, situado na parte posterior, que se integra com o living room e com o espaço exterior. O espaço composto de um amplo deck de madeira proporciona vistas privilegiadas para a paisagem natural circundante, com destaque para o imenso lago situado na parte posterior do terreno. O deck de madeira foi criado para dar a sensação de continuidade com o living room. O mobiliário simples e discreto, como as almofadas que pousam diretamente sobre o deck, agregam conforto e contribuem para a integração do ambiente com a paisagem natural do entorno.