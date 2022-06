10 ideias rápidas para salas de jantar

O teto é uma parte do ambiente que nem sempre recebe tanta atenção na hora de criar uma sala de jantar decorada, mas é um detalhe que pode fazer toda a diferença no resultado final. Se o seu caso não for como o anterior, com uma vista externa privilegiada, inspire-se para criar um ambiente interno tão agradável quanto. Claro que há diferenças entre salas de jantares decoradas com estilos distintos. No entanto, a ilusão de ótica de um teto bem decorada pode render bem-estar, conforto e vários elogios de visitas durante um almoço ou jantar.