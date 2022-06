Ideias para decoração de paredes

Há algum tempo atrás, adicionar papel de parede ou texturas diferentes à uma parede qualquer de sua casa era algo realmente difícil de ser executado. O ato consistia em retirar o papel de parede já existente, que era colado de uma maneira que tornava quase utópica a sua retirada, e retocar as partes danificadas, até a parede ficar limpa e pronta para receber a repaginação. Hoje em dia, o processo de aplicação e remoção de papéis de parede já está bem mais fácil. Algumas marcas já vêm com o adesivo aplicado na parte de trás, outros oferecem umas cola não tóxica à base de água, o que facilita muito no processo de remoção. Além disso, os preços de papéis de parede no Brasil estão bem mais acessíveis, bem como a sua disponibilidade em lojas de decoração. Já que esse recurso está mais próximo de você, deixe correr solta a imaginação e comece a pensar a redesenhar sua parede para deixá-la com a sua cara do momento!

Além dos papéis de parede já citados, você também pode utilizar recursos de reforma como materiais propícios para criar cores e texturas, hoje em dia encontrados em grande variedade em lojas especializadas. Selecionamos alguns bons exemplos de paredes sensacionais criadas recentemente. Geométricas, clássicas ou exóticas, você pode ter certeza de que encontrará alguma que lhe agrada. Confira as imagens abaixo e depois nos conte nos comentários sobre a que mais lhe chamou a atenção dentro os exemplos mostrados!