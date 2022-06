10 incríveis cozinhas planejadas

Em estilo moderno, esta bela cozinha planejada se destaca pelo uso maciço do branco, que aparece no piso, no gabinete da pia, nas bancadas de apoio e nos armários superiores. Uma das bancadas de apoio apresenta tampo preto, o que quebra um pouco a monocromia do espaço. O prateado do aço inox na coifa e eletrodomésticos também tem efeito decorativo e, ao mesmo tempo, dá um toque de modernidade. A porta envidraçada do fundo permite a entrada de luz natural, o que que dá ainda mais leveza ao ambiente. Pontos de cor vibrante aparecem em pequenos objetos, enquanto a bancada de madeira dá vista para a sala de jantar. A imagem é de Rodrigo Fanti – FD Dois Fotografias.