7 ideias simples para decorar corredores pequenos e grandes

A decoração é um cuidado capaz de reinventar cada espaço Através da combinação de diferentes materiais e elementos. Neste exemplo, vemos como a madeira foi um toque essencial na transformação deste corredor. Muito versátil, ela é capaz de se adaptar aos estilos variados. Aqui, foi combinada também com o vidro e o piso de mármore, materiais enfatizados pelas luzes embutidas no teto. E os vasos completam com harmonia encantadora. Uma ideia assinada pela AAEstudio.