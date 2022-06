10 cabeceiras fabulosas para deixar seu quarto chique

Terminamos este livro de ideias com mais uma decoração e mobiliário que podem trazer equilíbrio para as nossas casas. Aqui, eles criam um espaço mais simples e sem adornos. Minimalista, seu estilo é projetado para tirar complexidades e deixar o quarto com o mínimo necessário e apenas com elementos funcionais.

É por isso que a RM Arquitectura usou tons simples de cinza e branco, que comunicam versatilidade e serenidade. Os retângulos da cabeceira da cama confortável também criam uma forma graciosa de geometria.

