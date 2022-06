Chique e bem planejada, casa pré-fabricada parece mais uma mansão

Em um lindo estilo escandinavo, a sala de jantar apresenta um conjunto de cadeiras Eames com detalhes em madeira, uma mesa de madeira clara e um banco alongado no mesmo material. Acima, duas luminárias coroam a mesa para criar uma atmosfera acolhedora. Em segundo plano, uma lareira moderna divide os ambientes, dando um pouco de privacidade para a área da cozinha sem bloquear completamente a comunicação com a área de jantar.

A cozinha, em formato L, é o coração da casa, com elementos em quartzo cinza e em um tom claro de madeira de pinho com fibras lineares. Todo este conjunto recebe a agradável luz do sol filtrada pelas janelas. Um ambiente de simplicidade encantadora!