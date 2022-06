Cortinas encantadoras para casa!

A cortina funciona como uma moldura da janela dentro da decoração. Desta maneira, nada mais importante do que investir na hora da sua escolha e pensar em modelos perfeitos para o estilo de decoração que sua sala de estar vai seguir. Assim, a peça só vai contribuir com a beleza do ambiente.

Para acertar em cheio de forma fácil e eficaz, prefira modelos mais suaves e discretos. Evite modelos mais pesados, cheios de detalhes e sobreposições quando sua decoração for mais complexa ou preenchida. Quanto aos materiais, as peças mais interessantes a serem adquiridas são normalmente as confeccionadas em seda, voil, linho por serem versáteis e coringas.

É interessante optar por cores neutras e leves, como branco e bege. Dependendo do estilo, é possível adicionar uma cortina escura, desde que componha o ambiente com peças claras também. Para te ajudar nesta tarefa, selecionamos aqui alguns modelos de cortinas para embelezar a sua sala!