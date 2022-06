Tendências de gabinetes para banheiros

Os gabinetes são peças indispensáveis para a organização do banheiro, além de conferir charme, eles são incluídos cada vez mais nos projetos de decoração. Ele deve ser proporcional com o espaço do ambiente e como normalmente é colocado acima de uma pia, deve ser pensado na praticidade e comodidade na vida diária.

Para escolher o gabinete ideal para seu banheiro, deve-se estar atento à qualidade do material. O mercado hoje em dia, oferece uma infinidade de modelos, cores, materiais e tamanhos, mas muitos deles acabam sendo trocados pelos tradicionais balcões básicos com portas e gavetas, que são visivelmente mais práticos pra organização dos itens que compõem o banheiro. Normalmente a madeira compensada ou MDF são materiais perfeitos para esta finalidade, pois são mais resistentes à água. O acabamento com pintura, fórmica, folha de madeira ou em pedras, são alguns exemplos que podem ser utilizados na composição de alguns gabinetes, dependendo do estilo que queira expressar no ambiente. A sua localização e tamanho da peça também é importante para que haja uma boa circulação no ambiente e se torne um móvel útil e com visibilidade, o ideal é que o gabinete seja colocado embaixo do espelho, o que dá mais praticidade e acesso aos itens pessoais de quem os utiliza.

Para boas ideias de decoração, utilize também a ajuda de profissionais especializados e abuse dos recursos modernos e criativos para criar um apelo visual mais marcante no seu banheiro.

Veja neste artigo, incríveis gabinetes de banheiro para você se inspirar!