Uma bela casa no mar mediterrâneo

Muita gente houve falar nas maravilhas do mar mediterrâneo, águas claras calor e areias quentes junto a beleza inegável da paisagem que circunda os países próximo ao mar. A casa que você está prestes a conhecer exala a verdadeira essência do que significa morar nesta região. A simplicidade se mistura com uma rusticidade elegante muito comum em ambientes no mediterrâneo.

Construída em Valencia, na Espanha esta belíssima residência é simples porém, muito especial. Projetada para uma pequena família o seu design é simples porém muito convidativo, para nós esta é a perfeita casa de praia! Próxima ao mar o projeto foi assinado pelos talentosos arquitetos do escritório Egue y Seta. Não perca tempo e inspire-se com esta bela casa!