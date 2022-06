10 ideias que nunca falham para banheiros

Um banheiro com traços minimalistas e sem muita decoração pode ser chato e entediante, porém se você utilizar peças chaves no revestimento e acabamento a história se torna completamente outra. Observe como este banheiro aparentemente simples ganhou vida com o piso de cerâmica estampado. Além disso, a pia e a cuba roubam por completo toda a atenção do espaço! Todos os olhares são para este detalhe encantador! Madeira rústica e maciça combinada com uma cuba alta foi realmente uma escolha feliz!