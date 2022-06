Antes e depois: apartamento vazio fica bem decorado

No quarto, colocou-se duas camas de solteiro e uma mesinha de cabeceira. As camas tanto podem ser usadas separadamente, como juntas para um casal. Os tecidos garantem conforto e os quadros coloridos suspensos na parede dão vida a um ambiente anteriormente desprovido. Uma das melhores qualidades do quarto é, sem dúvida, o acesso direto à varanda, onde se pode apreciar refeições rápidas com uma vista privilegiada da cidade.