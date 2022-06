15 piscinas lindas que cabem em um quintal pequeno

Uma vez decidido construir uma piscina no jardim, a primeira coisa em que pensamos é seu design. Este deve sempre estar em harmonia com o resto do espaço e da casa. Para tanto, podemos sempre contar com pisos e móveis para criar uma área aconchegante.

Nesta foto, podemos notar que, no quintal pequeno com piscina, os maciços verdes e as linhas da piscina fazem uma composição interessante, onde apostou-se em uma espreguiçadeira para curtir o momento.

Lembre-se que quintal com piscina valoriza a residência e dá um charme todo especial ao projeto.