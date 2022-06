21 Banheiros Pequenos Que Vão Te Inspirar

Neste projeto, branco total agiu com força total. Mas ele foi aproveitado com o contraste que encontramos no piso e persianas em tons escuros, do marrom ao grafite. O branco, no entanto, continua a ser o principal tema deste banheiro. E para trazer novidade, optou-se por uma linda divisória decorativa com elementos vasados, que divide o espaço do banho e garante uma estética com cara saudável.