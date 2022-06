Reforma: essa casa caindo aos pedaços vai ficar linda

No livro de ideias hoje, apresentaremos um Antes e Depois incrível. O projeto de restauração de uma casa abandonada foi desenvolvido por profissionais do escritório EurlCyril Dulau Architecte, situado na cidade francesa de Dax.

A casa está localizada no centro histórico desta cidade, cujo ambiente é definido a partir de uma paisagem homogênea, com arquiteturas residenciais antigas repletas de azulejos em suas fachadas. Outra característica da cidade, são as largas calçadas apresentando um espaço público ladeado por um cenário tradicional. Desta forma, suas ruas descrevem uma forte identidade típica do lugar.

Os arquitetos do projeto, com isso em mente, desenharam a intervenção e reforma de modo a agregar valor à arquitetura original. Apesar disso, não deixaram de adaptá-la às necessidades funcionais da sociedade atual. No interior, o projeto apresenta uma estética moderna com ar retrô, harmonizando o edifício existente com o novo acréscimo.

Os materiais nobres, a cor presente e o mobiliário são os principais elementos que dão vida nova a esta antiga casa. Nem é possível imaginar que antes ela se encontrava em tão infeliz estado de conservação. Se você está pensando em reformar sua casa ou espaço de trabalho, não deixe de ler os detalhes desta reforma!