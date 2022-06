Deixe sua casa rústica: 8 truques com pedra para as paredes

Quando se trata de renovar a casa, não há nada que as pedras não possam fazer. As rochas são tão fiéis na concepção de diferentes estilos, que podem adaptar-se a diversas situações. Com muitas variedades de tipos e aplicações, dão um efeito maravilhoso para todo o complexo da casa. Observe, neste caso, um projeto com sua utilização junto à piscina. Aqui, a pedra trouxe um ar refinado e elegante. O acabamento perfeito para áreas externas.